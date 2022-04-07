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Delfi: В Эстонии задержали руководителей пропагандистского портала РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 08:08
Delfi: В Эстонии задержали руководителей пропагандистского портала РФ - Фото
Елена Черышева (фото - Elena Cherysheva, Facebook)

Полиция безопасности задержала руководителей эстонского филиала российского пропагандистского агентства Sputnik по подозрению в нарушении санкционного законодательства. Об этом сообщает Delfi.

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Эстонские правоохранители сообщили, что задержали по делу 43-летнюю Елену и 50-летнего Дмитрия-Мати. По данным Delfi, речь идет о шеф-редакторе Sputnik Meedia Елене Черышевой и ее супруге Дмитрии-Мати Терестале, члене правления SprutMeedia MTU, которое владеет порталом.

По версии правоохранителей, подозреваемые предоставили подсанкционному лицу средства на сумму более 350 000 евро, которые поступили из РФ. Кроме того, они продолжали управлять порталом после санкций Европейского Союза, введенных 1 марта.

"ЕС ввел международные санкции за международные преступления, совершенные против государства и народа Украины. Нарушение санкций является преступлением против мира. Мы не будем оценивать контент, опубликованный на портале, в рамках этого уголовного разбирательства", – сказал главный прокурор Таави Перн.

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Марк Сировой
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