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Дело "бриллиантовых прокуроров" передано из ВАКС в обычный суд

Дело "бриллиантовых прокуроров" передано из ВАКС в обычный суд - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)
01.12.2019, 07:04

Поскольку дело подозреваемых в топ-коррупции бывших сотрудников прокуратуры расследовали не НАБУ и САП, его вернули в киевский райсуд

Дело экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца и замначальника ГСУ Генпрокуратуры Владимира Шапакина, подозреваемых в вымогательстве крупной взятки, возвращено в Голосеевский райсуд Киева. Об этом свидетельствует постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 22 ноября.

После того, как дело было передано в ВАКС, защитник подал апелляцию на такое решение. По его мнению, это дело не находится в подсудности Антикорсуда, поскольку досудебным расследованием занималась Генпрокуратура, а не НАБУ и САП, как предусмотрено законом. Суд согласился с этими доводами и удовлетворил иск.

Поскольку в обвинительном акте говорится, что правонарушение совершено на территории Голосеевского района, ВАКС вернул дело в райсуд, где оно и рассматривалось ранее.

  • В июле 2015 года сотрудники СБУ задержали первого замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и зампрокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере (позже стало известно, что речь о $150 тысячах). В ходе обыска у них было обнаружены около $500 тысяч, а также бриллианты и огнестрельное оружие.
  • В том же месяце Шапакин вышел из СИЗО после того, как внес залог в размере 6,4 млн грн. Корниец был освобожден из СИЗО под залог в размере 3,2 млн грн.
  • В феврале 2016 года из ГПУ были уволены те сотрудники, которые занимались расследованием дела "бриллиантовых прокуроров", в частности - нынешний первый замгенпрокурора Виталий Касько.
  • 1 октября 2019 года Голосеевский суд вынес решение о передаче дела в Высший антикоррупционный суд.
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бриллиантовые прокуроры Владимир Шапакин Александр Корниец
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