Дело "бриллиантовых прокуроров" передано из ВАКС в обычный суд

Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

Дело экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца и замначальника ГСУ Генпрокуратуры Владимира Шапакина, подозреваемых в вымогательстве крупной взятки, возвращено в Голосеевский райсуд Киева. Об этом свидетельствует постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 22 ноября.

После того, как дело было передано в ВАКС, защитник подал апелляцию на такое решение. По его мнению, это дело не находится в подсудности Антикорсуда, поскольку досудебным расследованием занималась Генпрокуратура, а не НАБУ и САП, как предусмотрено законом. Суд согласился с этими доводами и удовлетворил иск.

Поскольку в обвинительном акте говорится, что правонарушение совершено на территории Голосеевского района, ВАКС вернул дело в райсуд, где оно и рассматривалось ранее.