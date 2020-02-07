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Дело бронежилетов. О подозрении сообщили технологу производителя

Дело бронежилетов. О подозрении сообщили технологу производителя - Фото
Фото: пресс-служба ГБР
07.02.2020, 20:03

ГБР подозревает технолога в мошенничестве

Сегодня, 7 февраля, следователи Государственного бюро расследований в Киеве, сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой технологу ООО "НПП Темп 3000" (ч.4 ст.190 УК). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В Госбюро подозревают технолога в том, что она способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Минобороны в завладении денежными средствами в сумме 61 млн 677 тыс. грн. 

Отмечается, что бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов "Корсар м3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям.

Уточняется, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора. Оперативное сопровождение - Департамент стратегических расследований Нацполиции.

  • В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн.
  • 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко и его зама Почтаренко с залогом почти 77 млн грн каждому: их подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты.
  • В ноябре сумму залога Марченко снизили до 20 млн грн, а 17 декабря он вышел из СИЗО.
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гбр бронежилет
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