Дело бронежилетов. О подозрении сообщили технологу производителя

Фото: пресс-служба ГБР

Сегодня, 7 февраля, следователи Государственного бюро расследований в Киеве, сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой технологу ООО "НПП Темп 3000" (ч.4 ст.190 УК). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В Госбюро подозревают технолога в том, что она способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Минобороны в завладении денежными средствами в сумме 61 млн 677 тыс. грн.

Отмечается, что бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов "Корсар м3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям.

Уточняется, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора. Оперативное сопровождение - Департамент стратегических расследований Нацполиции.