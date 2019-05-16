Дело экс-главы Нацгвардии: завтра будет суд, текст подозрения

Юрий Аллеров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд по избранию меры пресечения на период следствия бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову состоится завтра, 17 мая, в 09:00. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

"В настоящее время генерал-лейтенант Аллеров продолжает находиться в изоляторе временного содержания. Сегодня состоятся суды по избранию меры пресечения по двум другим задержанным - главе компании Укрбуд девелопмент Олегу Майбороде и оценщику имущества Алисе Гринчук", - отметил Бутусов.

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Он уточнил что появился текст подозрения, которое предъявлено Аллерову, Майбороде и Гринчук.

Подозрение опубликовано на 33 страницах.

Первая страница документа (фото - censor.net.ua)

Последняя 33-я страница документа (фото - censor.net.ua)

По словам журналиста, если коротко, в чем видит состав преступления следствие НАБУ и САП:

обмен квартир в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской был неравноценным, квартиры, которые Нацгвардия обменяла, стоили гораздо дороже. Разница в цене по оценке, которую провели детективы - 81,6 млн грн.

Аллеров, Майборода и Гринчук был организованной группой, которая знала, что разница в цене большая, и получили от этого выгоду.

при оформлении документов были нарушения - якобы не было всех необходимых согласований всех инстанций НГУ, и Аллеров взял всю ответственность на себя.

14 мая 2019 года НАБУ разоблачило коррупционную схему с недвижимостью с участием экс-командующего Нацгвардии Украины Юрия Аллерова. Его и еще двух соучастников - гендиректора компании-застройщика и оценщика - задержал