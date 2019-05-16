Дело экс-главы Нацгвардии: завтра будет суд, текст подозрения

Суд по избранию меры пресечения на период следствия бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову состоится завтра, 17 мая, в 09:00. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.
"В настоящее время генерал-лейтенант Аллеров продолжает находиться в изоляторе временного содержания. Сегодня состоятся суды по избранию меры пресечения по двум другим задержанным - главе компании Укрбуд девелопмент Олегу Майбороде и оценщику имущества Алисе Гринчук", - отметил Бутусов.
Он уточнил что появился текст подозрения, которое предъявлено Аллерову, Майбороде и Гринчук.
Подозрение опубликовано на 33 страницах.
Первая страница документа (фото - censor.net.ua)
Последняя 33-я страница документа (фото - censor.net.ua)
По словам журналиста, если коротко, в чем видит состав преступления следствие НАБУ и САП:
14 мая 2019 года НАБУ разоблачило коррупционную схему с недвижимостью с участием экс-командующего Нацгвардии Украины Юрия Аллерова. Его и еще двух соучастников - гендиректора компании-застройщика и оценщика - задержал