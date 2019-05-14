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14.05.2019, 16:55

НАБУ рассказало подробности о деле экс-главы Нацгвардии

НАБУ рассказало подробности о деле экс-главы Нацгвардии - Фото
Юрий Аллеров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

НАБУ подтвердило задержание бывшего главы Нацгвардии Аллерова

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НАБУ разоблачило коррупционную схему с недвижимостью с участием экс-командующего Нацгвардии Украины Юрия Аллерова. Его и еще двух соучастников - гендиректора компании-застройщика и оценщика - задержали, сообщает НАБУ в Facebook.

"В ближайшее время всем им сообщат о подозрении в совершении коррупционного преступления", - заверяет бюро.

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Следствие установило, что в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик договорились возвести на территории бывшей воинской части в центре Киева (на Печерске) жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская"). При этом цена квартир в доме на окраине Киева оказалась на 81,63 млн грн меньше цены квартир в доме на Печерске на старте договоренностей, отмечает НАБУ.

Ранее о задержании Аллерова заявил журналист Юрий Бутусов.

Напомним, Национальная гвардия Украины была образована законом 4 ноября 1991 года, а другим законом, от 11 января 2000 года, расформирована. Ее восстановили законом от 12 марта 2014 года.

В комментарии у себя в посте НАБУ уточнило, что в начале 2000-х вместо Нацгвардии в Украине существовали внутренние войска, "но суть одна". 

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Теги: набу, нацгвардия
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