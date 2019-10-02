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Дело экс-нардепа Мартыненко передали в Антикорсуд

Дело экс-нардепа Мартыненко передали в Антикорсуд - Фото
Николай Мартыненко (Фото: LIGA.net)
02.10.2019, 22:10

Киевский апелляционный не согласился с Шевченковским райсудом, что вопрос о передаче дела Мартыненко, должен решать Верховный суд

Шевченковский районный суд Киева передал дело бывшего народного депутата Николая Мартыненко в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Киевский апелляционный суд не согласился с Шевченковским райсудом, что вопрос о передаче дела Мартыненко, должен решать Верховный суд.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обратился в Апелляционный суд, который должен был обратиться в Верховный апелляционный, где должны были решить, передавать ли дело в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, Мартыненко задержали 20 апреля 2017 и сообщили ему о подозрении. 22 апреля суд отказался арестовать Мартыненко и отдал его на поруки депутатам и министрам.

После этого детективы еще около года расследовали дело, и 22 мая 2018 передали обвинительный акт в суд.

В ЦПК напоминают, что Мартыненко обвиняют в том, что он вместе с сообщниками организовал схему закупок ВостГЗК уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку Штоерман, создав ущерб в размере $17,2 млн.

Кроме того, как пишет ЦПК, Мартыненко обвиняют в завладении средствами государственной атомной компании Энергоатом, в результате чего убытки государству составили 6,4 млн евро.

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Антикорсуд николай мартыненко
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