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08.07.2019, 15:48

Дело экс-регионала Ефремова передают в Киев

Дело экс-регионала Ефремова передают в Киев - Фото
Александр Ефремов, суд

Продление меры пресечения будет рассматривать суд Киева, а не Луганской области

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Верховный суд постановил, что продление срока содержания под стражей для бывшего нардепа от Партии регионов Александра Ефремова будет рассматривать Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты Ефремова подали в Луганский апелляционный суд жалобу на решение Старобельского районного суда Луганской области от 19 июня этого года о продлении срока содержания под стражей.

Однако в Луганском апелляционном суде нет возможности определить коллегию судей для рассмотрения жалобы, поэтому Верховный суд удовлетворил прошение и направил дело в Киевский апелляционный суд.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook заявила, что адвокаты пытаются "выдернуть" Ефремова из СИЗО через решение Конституционного суда, "которому мы продолжаем говорить "спасибо" за заботу о госизменниках и террористов".

15 июня стало известно, что Ефремова включили в десятку избирательного списка Оппозиционного блока на досрочные парламентские выборы.

Читайте также: В ЦИК отреагировали на "включение" Ефремова в список Оппоблока

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Теги: суд, Александр Ефремов
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