В ЦИК отреагировали на "включение" Ефремова в список Оппоблока

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Партия Оппозиционный блок не сможет включить в свой список на парламентских выборах бывшего нардепа от Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко, передает Радио Свобода.

По его словам, закон о выборах не позволяет включать новых кандидатов после соответствующей установленной даты - в данном случае это 10 июня.

15 июня внефракционный депутат Евгений Мураев заявил, что Ефремова включили в список Оппозиционного блока вместо Владимира Пилипенко.

Досрочные парламентские выборы должны состояться 21 июля.

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В Старобельском СИЗО Ефремов находится почти три года.

29 мая экс-регионал заявил, что не согласится на амнистию.