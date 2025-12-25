Дело Fire Point: НАБУ не сообщило ни одного подозрения на конец 2025 года

Детективы проверяют факты возможного завышения цен при заключении контрактов о дронах и знали ли об этом чиновники

НАБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба Бюро)

В рамках расследования в отношении компании Fire Point, которую подозревают в вероятном завышении цен, по состоянию на конец декабря 2025 года не объявили ни одного подозрения. Об этом Национальное антикоррупционное бюро сообщило LIGA.net в ответ на информационный запрос.

"По состоянию на сейчас ни одному лицу в рамках упомянутого уголовного производства о подозрении не сообщали. Разглашение другой запрашиваемой информации не представляется возможным в связи с тайной следствия", – заявили в ведомстве.

Сейчас детективы НАБУ под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры продолжают расследование относительно возможного завышения цен и введения правительства в заблуждение относительно поставок дронов.

Проверяется версия, согласно которой должностные лица Минобороны, министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Госслужбы спецсвязи и других органов власти могли искусственно завысить производственную себестоимость при заключении и выполнении государственных контрактов на закупку беспилотных систем. Речь идет именно о стоимости материалов и комплектующих.

По данным детективов, в результате этих действий фигуранты производства могли присвоить бюджетные средства и "отмыть" их, что и стало предметом досудебного расследования.

Сейчас проверяются факты возможного завышения цен на беспилотные системы шестью отечественными компаниями-производителями, среди которых и Fire Point. Также детективы проверяют версию относительно того, были ли служащие указанных министерств осведомлены о факте завышения цены.

Справка. Fire Point – украинская компания, занимающаяся оборонными технологиями, основанная в 2022 году. Флагманскими продуктами являются беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия FP-1 и крылатая ракета FP-5 "Фламинго".