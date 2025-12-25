Справa Fire Point: НАБУ не повідомило жодної підозри на кінець 2025 року

Детективи перевіряють факти можливого завищення цін під час укладання контрактів про дрони та чи знали про це посадовці

НАБУ (Ілюстративне фото: пресслужба Бюро)

У межах розслідування щодо компанії Fire Point, яку підозрюють у ймовірному завищенні цін, станом на кінець грудня 2025 року не оголосили жодної підозри. Про це Національне антикорупційне бюро повідомило LIGA.net у відповідь на інформаційний запит.

"Станом на зараз жодній особі у межах згаданого кримінального провадження про підозру не повідомляли. Розголошення іншої запитуваної інформації не є можливим у зв’язку з таємницею слідства", – заявили у відомстві.

Наразі детективи НАБУ під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжують розслідування щодо можливого завищення цін та введення уряду в оману щодо постачань дронів.

Перевіряється версія, згідно з якою службові особи Міноборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Держслужби спецзв'язку та інших органів влади могли штучно завищити виробничу собівартість під час укладення та виконання державних контрактів на закупівлю безпілотних систем. Йдеться саме про вартість матеріалів та комплектуючих.

За даними детективів, унаслідок цих дій фігуранти провадження могли привласнити бюджетні кошти та "відмити" їх, що і стало предметом досудового розслідування.

Наразі перевіряються факти можливого завищення цін на безпілотні системи шістьма вітчизняними компаніями-виробниками, серед яких і Fire Point. Також детективи перевіряють версію щодо того, чи були службовці зазначених міністерств обізнані про факт завищення ціни.

Довідка. Fire Point – українська компанія, що займається оборонними технологіями, заснована у 2022 році. Флагманськими продуктами є безпілотні літальні апарати дальнього радіуса дії FP-1 та крилата ракета FP-5 "Фламінго".