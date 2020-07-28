Дело Гандзюк. Обвинительный акт по Мангеру и Левину передали в суд

Они подозреваются в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк, по итогам которого та скончалась в больнице от ожогов

Обвинительный акт по двум подозреваемым в деле Гандзюк - Владиславу Мангеру и Алексею Левину - сегодня был передан в суд. Оба фигуранта подозреваются в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в июле 2018 года, сообщает пресс-служба офиса Генпрокуратуры.

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Досудебное следствие установило, что Левин и Мангер по предварительному сговору организовали нападение на Гандзюк с причинением ей тяжелых и мучительных телесных повреждений, в результате чего девушка после скончалась в больнице.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей: Мангер до 11 сентября, а Левин - до 24 августа текущего года.

Дарья Мостовая

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