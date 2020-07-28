Дело Гандзюк. Обвинительный акт по Мангеру и Левину передали в суд
Они подозреваются в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк, по итогам которого та скончалась в больнице от ожогов
Обвинительный акт по двум подозреваемым в деле Гандзюк - Владиславу Мангеру и Алексею Левину - сегодня был передан в суд. Оба фигуранта подозреваются в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в июле 2018 года, сообщает пресс-служба офиса Генпрокуратуры.
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Досудебное следствие установило, что Левин и Мангер по предварительному сговору организовали нападение на Гандзюк с причинением ей тяжелых и мучительных телесных повреждений, в результате чего девушка после скончалась в больнице.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей: Мангер до 11 сентября, а Левин - до 24 августа текущего года.
- 31 июля 2018 года херсонскую активистку Катю Гандзюк облили серной кислотой, в ноябре того же года она скончалась в больнице от ожогов.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям и организаторам убийства Гандзюк.
- 17 марта 2020 года суд взял под стражу Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку.
- 19 июня Владислав Мангер был арестован без права внесения залога как один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк.
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