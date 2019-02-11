Дело Гандзюк: отстранен от обязанностей замглавы Херсонской ОГА

Евгений Рищук (скриншот из видеозаписи)

Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук отстранен от выполнения обязанностей на время расследования дела об убийстве местной общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он сообщил в Facebook сам, а позднее глава ХОГА Андрей Гордеев подтвердил, что подписал заявление подчиненного.

Рищук, которого вместе с начальником родные и друзья убитой советницы мэра подозревают с причастности к преступлению, заявил, что "сделает все, чтобы помочь следствию по этому заполитизированному делу и прекратить политические спекуляции" вокруг его персоны.

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По словам отстраненного чиновника, заявление о временном сложении полномочий он передал Гордееву в пятницу, 8 февраля.

Замглавы ХОГА утверждает, что договорился со следователем СБУ в Киеве о встрече и предложил проверить себя на "детекторе лжи", так как "скрывать, слава Богу, ничего".

Рищук пишет, что уже находится в столице.

Сегодня, 11 февраля, глава ГПУ показал подозрение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру в организации этого преступления.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Этот уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь.