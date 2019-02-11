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11.02.2019, 11:11

Дело Гандзюк: отстранен от обязанностей замглавы Херсонской ОГА

Дело Гандзюк: отстранен от обязанностей замглавы Херсонской ОГА - Фото
Евгений Рищук (скриншот из видеозаписи)

Заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук предлагает провериться на полиграфе, чтобы развеять подозрения в его причастности к преступлению

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Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук отстранен от выполнения обязанностей на время расследования дела об убийстве местной общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он сообщил в Facebook сам, а позднее глава ХОГА Андрей Гордеев подтвердил, что подписал заявление подчиненного.

Рищук, которого вместе с начальником родные и друзья убитой советницы мэра подозревают с причастности к преступлению, заявил, что "сделает все, чтобы помочь следствию по этому заполитизированному делу и прекратить политические спекуляции" вокруг его персоны.

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По словам отстраненного чиновника, заявление о временном сложении полномочий он передал Гордееву в пятницу, 8 февраля.

Замглавы ХОГА утверждает, что договорился со следователем СБУ в Киеве о встрече и предложил проверить себя на "детекторе лжи", так как "скрывать, слава Богу, ничего".

Рищук пишет, что уже находится в столице.

Сегодня, 11 февраля, глава ГПУ показал подозрение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру в организации этого преступления.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Этот уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь.

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Теги: расследование, Херсон, убийство, подозрение, Екатерина Гандзюк, андрей гордеев, владислав мангер, евгений рищук
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