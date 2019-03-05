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05.03.2019, 15:43

Дело Гладковских: САП выясняет, скрывало ли НАБУ документы

Дело Гладковских: САП выясняет, скрывало ли НАБУ документы - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным журналистов-расследователей, у НАБУ информация о махинациях в оборонном секторе была еще два года назад

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Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет, скрывало ли Национальное антикоррупционное бюро документы по делу о махинациях группы лиц якобы с участием сына бывшего первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского, самого Гладковского, других лиц и госконцерна Укроборонпром. Об этом в эфире телеканала 112 сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"У меня, как у процессуального руководителя, руководителя САП есть вопросы о наличии в материалах некоторых документов, которыми, по информации источников, НАБУ владело еще два года назад и почему-то скрыло от прокуроров. Сейчас мы это выясняем", - сказал он.

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4 марта в третьей части расследования программы Наші гроші речь шла о "группировке Жукова-Гладковского", которая поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и Гладковский-старший.

Укроборонпром назвал расследование таким, что "носит признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики". 

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Теги: укроборонпром, назар холодницкий, набу, сап, наші гроші, олег гладковский
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