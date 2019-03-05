Появилась реакция Укроборонпрома на расследование Наші гроші

Укроборонпром (пресс-служба)

Расследование проекта Наші гроші з Денисом Бігусом о хищениях в ОПК Укроборонпром назвал таким, что "носит признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики". Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна, который возглавляет один из фигурантов сюжета Павел Букин.

Информацию журналистов о том, что по схемам на капремонте двух Ан-26 для Казахстана были отмыты сотни тысяч долларов из-за семикратного завышения цены на детали, в ГК назвали некорректной из-за того, что авторы расследования не привели в сюжете точку зрения концерна, которую им якобы предоставили по их запросу.

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"В договоре с иностранным заказчиком было предусмотрено установление на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора указанные приборы должны были заменены на новые, изготовленные не позднее 2015 года", - пишут в Укроборонпроме.

На украинских заводах, говорят в ГК, не было высотомеров, и единственной компанией, которая согласилось доставить эти изделия, была ООО АН-Сервис. Узлы проверили эксперты ГП "410 завод ГА" и представители заказчика.

"Отдельно отметим, что других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано. Подчеркиваем, что не комментируем вопросы доставки высотомеров в Украине, поскольку предприятия концерна не предоставляли услуги по логистике", - добавили в Укроборонпроме.

"Об оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ, который является ее партнером в Таможенном союзе, и который мог предложить свою цену", - заявили в концерне.

Укроборонпром заявил, что его прибыль по этой поставке была "не менее рентабельности всего контракта", а выполнение этого договора стоимостью около $6 млн "обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины".

25 февраля журналисты, почти за месяц до выборов главы государства, обнародовали расследование о возможных махинациях группы лиц во главе с сыном первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. В схеме, по данным проекта Наші гроші, участвовали сам Гладковский, его сын Игорь и несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов, в том числе глава Укроборонпрома Павел Букин.

Журналисты заявляют, что связанные c Гладковским-младшим фирмы-прокладки несколько лет поставляли Укроборонпрому контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского, а затем и уволил. Сын Гладковского записал ролик-пародию на расследование.