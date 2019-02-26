Бигус объяснил, почему расследование обнародовали перед выборами

Фото: facebook.com/monti.czardas

Программа журналистских расследований Наші гроші опубликовала материал о возможных хищениях в оборонной сфере за месяц до выборов, потому что не успела его подготовить "к началу нового сезона". Об это сообщил руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус, передает Радио Свобода.

"Это большая драма, потому что мы не успели его подготовить к началу нового сезона", - сказал Бигус.

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Он отметил, что сейчас обнародованы две части расследования из четырех.

"Третья часть будет через несколько дней. Она в основном посвящена непосредственно старшему - пану Гладковскому. Финальная часть - роли правоохранительных органов в закрытии всех дел по этой группировке", - добавил Бигус.

Он ответил на упреки Укроборонпрома, который назвал журналистское расследование манипулятивным. Концерн считает, что тематика программы, в частности о деятельности ООО Оптимумспецдеталь, свидетельствует, что ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-2016 годах.

"У нас, во-первых, немного больше материалов по времени, чем 2015-2016 годы. Во-вторых, даже если взять эту позицию Укроборонпрома, то окей: я счастлив узнать, что то, что мы изложили, содержится в каких-то уголовных производствах еще за 15-й год. Прошло четыре года. Я хотел бы увидеть какие-то результаты уголовных производств", - сказал Бигус.

25 февраля журналисты-расследователи заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын Гладковского - партнера президента Петра Порошенко.

В госконцерне Укроборонпром сегодня отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источники ее получения.

Президент Петр Порошенко поддержал отстранение от исполнения обязанностей первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского на время расследования и потребовал от правоохранительных органов провести срочную проверку обнародованной информации.