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Дело хакеров Armageddon. О подозрении в госизмене сообщили восьми бывшим сотрудникам СБУ

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 18:22
Дело хакеров Armageddon. О подозрении в госизмене сообщили восьми бывшим сотрудникам СБУ - Фото
Иллюстративное фото: unsplash

Бывшим сотрудникам Службы безопасности, которые сейчас работают в Федеральной службы безопасности России, сообщили о подозрении в госизмене – им инкриминируют организацию хакерских атак на госорганы Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Восьмерых экс-сотрудников СБУ – сейчас офицеров ФСБ РФ – заочно поставили в известность о подозрении в совершении госизмены (ч.1 ст.111 УК).

В ходе расследования разоблачено подразделение ФСБ РФ, сотрудники которого с использованием хакерской группировки Armageddon совершают атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности.

Подозреваемые работали в ГУ СБУ в Крыму – в контрразведке по информбезопасности, и после совершения измены начали работать против Украины в этой сфере.

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Наталия Медведева
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Крым сбу госизмена фсб хакеры ARMAGEDDON
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