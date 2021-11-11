Дело хакеров Armageddon. О подозрении в госизмене сообщили восьми бывшим сотрудникам СБУ

Бывшим сотрудникам Службы безопасности, которые сейчас работают в Федеральной службы безопасности России, сообщили о подозрении в госизмене – им инкриминируют организацию хакерских атак на госорганы Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Восьмерых экс-сотрудников СБУ – сейчас офицеров ФСБ РФ – заочно поставили в известность о подозрении в совершении госизмены (ч.1 ст.111 УК).

В ходе расследования разоблачено подразделение ФСБ РФ, сотрудники которого с использованием хакерской группировки Armageddon совершают атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности.

Подозреваемые работали в ГУ СБУ в Крыму – в контрразведке по информбезопасности, и после совершения измены начали работать против Украины в этой сфере.

1 октября бывшему чиновнику Администрации президента и СНБО предъявили обвинение по статье о госизмене.

Читайте также: Командиру бригады ЧФ РФ сообщили о подозрении в захвате украинского корвета "Хмельницкий"

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.