UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-чиновнику СНБО и Администрации президента предъявили обвинение в госизмене – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 16:12
Экс-чиновнику СНБО и Администрации президента предъявили обвинение в госизмене – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Бывшему чиновнику Администрации президента и Совета нацбезопасности и обороны предъявили обвинение по статье о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным украинской спецслужбы, экс-чиновника СНБО и АП завербовали представители иностранной спецслужбы – он якобы передавал им секретную информацию о высших органах власти. 

Зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым у чиновника был доступ.

Контрразведка заявила о разоблачении бывшего чиновника СНБО и АП в июне 2021-го, тогда ему объявили о подозрении и отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас экс-чиновнику выдвинули обвинение по статье о госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как ранее сообщали в СБУ, у экс-чиновника был допуск к гостайне по форме 2 Администрации президента и Аппарата СНБО. Это предусматривало работу с информацией под грифами "секретно" и "совершенно секретно". Его имени в СБУ не назвали, однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что это "непубличный" чиновник АП пятого президента Петра Порошенко, "работать" по которому начали еще в 2016-17 годах.

Также известно, что он собирал, систематизировал и анализировал информацию в сферах экономики, внутренней политической обстановки, международных отношений и стратегического сотрудничества с ЕС, Китаем и РФ.

Читайте также: СБУ взяла "замдиректора" аэропорта Симферополь. Он помогал РФ оккупировать Крым

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу госизмена агент снбо контрразведка администрация президента спецслужба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 