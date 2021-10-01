Экс-чиновнику СНБО и Администрации президента предъявили обвинение в госизмене – СБУ
Бывшему чиновнику Администрации президента и Совета нацбезопасности и обороны предъявили обвинение по статье о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным украинской спецслужбы, экс-чиновника СНБО и АП завербовали представители иностранной спецслужбы – он якобы передавал им секретную информацию о высших органах власти.
Зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым у чиновника был доступ.
Контрразведка заявила о разоблачении бывшего чиновника СНБО и АП в июне 2021-го, тогда ему объявили о подозрении и отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас экс-чиновнику выдвинули обвинение по статье о госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Как ранее сообщали в СБУ, у экс-чиновника был допуск к гостайне по форме 2 Администрации президента и Аппарата СНБО. Это предусматривало работу с информацией под грифами "секретно" и "совершенно секретно". Его имени в СБУ не назвали, однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что это "непубличный" чиновник АП пятого президента Петра Порошенко, "работать" по которому начали еще в 2016-17 годах.
Также известно, что он собирал, систематизировал и анализировал информацию в сферах экономики, внутренней политической обстановки, международных отношений и стратегического сотрудничества с ЕС, Китаем и РФ.
- Весной 2021-го СБУ сообщила подозрения в госизмене нардепам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, блогеру Анатолию Шарию, эксперту каналов Медведчука Юрию Дудкину.
- 1 сентября Печерский райсуд Киева продлил до 28 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в госизмене народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
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