Экс-чиновнику СНБО и Администрации президента предъявили обвинение в госизмене – СБУ

Бывшему чиновнику Администрации президента и Совета нацбезопасности и обороны предъявили обвинение по статье о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным украинской спецслужбы, экс-чиновника СНБО и АП завербовали представители иностранной спецслужбы – он якобы передавал им секретную информацию о высших органах власти.

Зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым у чиновника был доступ.

Контрразведка заявила о разоблачении бывшего чиновника СНБО и АП в июне 2021-го, тогда ему объявили о подозрении и отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас экс-чиновнику выдвинули обвинение по статье о госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как ранее сообщали в СБУ, у экс-чиновника был допуск к гостайне по форме 2 Администрации президента и Аппарата СНБО. Это предусматривало работу с информацией под грифами "секретно" и "совершенно секретно". Его имени в СБУ не назвали, однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что это "непубличный" чиновник АП пятого президента Петра Порошенко, "работать" по которому начали еще в 2016-17 годах.

Также известно, что он собирал, систематизировал и анализировал информацию в сферах экономики, внутренней политической обстановки, международных отношений и стратегического сотрудничества с ЕС, Китаем и РФ.

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Оксана Житнюк

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