СБУ взяла "замдиректора" аэропорта Симферополь. Он помогал РФ оккупировать Крым

Служба безопасности Украины заявляет о задержании бывшего военнослужащего ВСУ, который помогал российским войскам контролировать воздушное пространство над оккупированным Крымом. Задержанный был "заместителем директора" захваченного россиянами аэропорта Симферополь, сообщает пресс-служба СБУ.

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Контрразведчики сообщают, что задержали "замдиректора" в Херсонской области.

По данным СБУ, он способствовал российским войскам в контроле воздушного пространства в Крыму, а в 2014 году участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов. Среди них - международный аэропорт и региональное подразделение Крымаэроруха.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в феврале-марте 2014 года бывший военнослужащий передавал оккупантам информацию о перемещении украинских самолетов над Крымом. Также он блокировал территорию и взлетно-посадочную полосу аэропорта, препятствуя приземлению украинских воздушных судов, и помогал принимать российские военные самолеты с оккупантами на борту.

По данным следствия, бывшего военнослужащего ВСУ в 2011 году завербовали российские спецслужбы, он получил паспорт гражданина РФ. Во время оккупации Крыма злоумышленник был в составе незаконного вооруженного формирования Самооборона Крыма.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о госизмене и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, его взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

16 августа в Херсонской области задержали пенсионера армии СССР. СБУ утверждает, что он – "идейный" агент российской разведки.

26 августа СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым "топ-функционеру" Партии регионов.

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Оксана Житнюк

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