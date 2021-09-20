UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ взяла "замдиректора" аэропорта Симферополь. Он помогал РФ оккупировать Крым

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 15:28
СБУ взяла
Задержание (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины заявляет о задержании бывшего военнослужащего ВСУ, который помогал российским войскам контролировать воздушное пространство над оккупированным Крымом. Задержанный был "заместителем директора" захваченного россиянами аэропорта Симферополь, сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Контрразведчики сообщают, что задержали "замдиректора" в Херсонской области.

По данным СБУ, он способствовал российским войскам в контроле воздушного пространства в Крыму, а в 2014 году участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов. Среди них - международный аэропорт и региональное подразделение Крымаэроруха.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в феврале-марте 2014 года бывший военнослужащий передавал оккупантам информацию о перемещении украинских самолетов над Крымом. Также он блокировал территорию и взлетно-посадочную полосу аэропорта, препятствуя приземлению украинских воздушных судов, и помогал принимать российские военные самолеты с оккупантами на борту.

По данным следствия, бывшего военнослужащего ВСУ в 2011 году завербовали российские спецслужбы, он получил паспорт гражданина РФ. Во время оккупации Крыма злоумышленник был в составе незаконного вооруженного формирования Самооборона Крыма.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о госизмене и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, его взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

СБУ взяла "замдиректора" аэропорта Симферополь. Он помогал РФ оккупировать Крым

  • 16 августа в Херсонской области задержали пенсионера армии СССР. СБУ утверждает, что он – "идейный" агент российской разведки.
  • 26 августа СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым "топ-функционеру" Партии регионов.

Читайте также: Медаль от Шойгу за оккупацию Крыма: СБУ заявляет о задержании боевика из Ялты – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу Крым госизмена контрразведка Херсонская область симферополь аэропорт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 