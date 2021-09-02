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Суд продлил Медведчуку меру пресечения еще на два месяца

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 18:52
Суд продлил Медведчуку меру пресечения еще на два месяца - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Печерский райсуд Киева продлил до 28 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

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Медведчук с решением не согласен, он считает предъявленное ему подозрение необоснованным и будет обжаловать решение суда в апелляционной инстанции и Европейском суде по правам человека.

  • 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
  • По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
  • Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
  • 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.
  • 9 августа генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что дело Медведчука-Козака направили в суд. 



Вадим Ребрина
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госизмена виктор медведчук
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