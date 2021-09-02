Суд продлил Медведчуку меру пресечения еще на два месяца

Печерский райсуд Киева продлил до 28 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

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Медведчук с решением не согласен, он считает предъявленное ему подозрение необоснованным и будет обжаловать решение суда в апелляционной инстанции и Европейском суде по правам человека.







Вадим Ребрина

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