Командиру бригады ЧФ РФ сообщили о подозрении в захвате украинского корвета "Хмельницкий"

Командиру 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса за захват противолодочного корвета "Хмельницкий" ВМС ВСУ в марте 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Россиянин подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, подстрекательстве к совершению госизмены, ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, подозреваемый 20 марта 2014 года непосредственно руководил захватом вооруженными российскими военными корвета "Хмельницкий" в Стрелецкой бухте Севастополя. В захвате судна под его руководством участвовали от 60 до 80 человек.

Также командир бригады ЧФ РФ склонял украинских военнослужащих к совершению государственной измены. В частности, он угрожал созданием неприятностей для их семей, проживающих на территории Крыма.

26 августа СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым "топ-функционеру" Партии регионов.

20 сентября СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ, который помогал российским войскам контролировать воздушное пространство над оккупированным Крымом.

Вадим Ребрина

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