UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Командиру бригады ЧФ РФ сообщили о подозрении в захвате украинского корвета "Хмельницкий"

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 21:32
Командиру бригады ЧФ РФ сообщили о подозрении в захвате украинского корвета
Фото: gp.gov.ua

Командиру 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса за захват противолодочного корвета "Хмельницкий" ВМС ВСУ в марте 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Россиянин подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, подстрекательстве к совершению госизмены, ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, подозреваемый 20 марта 2014 года непосредственно руководил захватом вооруженными российскими военными корвета "Хмельницкий" в Стрелецкой бухте Севастополя. В захвате судна под его руководством участвовали от 60 до 80 человек.

Командиру бригады ЧФ РФ сообщили о подозрении в захвате украинского корвета "Хмельницкий"

Также командир бригады ЧФ РФ склонял украинских военнослужащих к совершению государственной измены. В частности, он угрожал созданием неприятностей для их семей, проживающих на территории Крыма.

  • 26 августа СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым "топ-функционеру" Партии регионов.
  • 20 сентября СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ, который помогал российским войскам контролировать воздушное пространство над оккупированным Крымом.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым госизмена чф рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 