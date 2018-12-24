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24.12.2018, 14:25

Дело Хизб ут-Тахрир: консул Украины назвал приговор незаконным

Дело Хизб ут-Тахрир: консул Украины назвал приговор незаконным - Фото
Фото: facebook.com/crimeansolidarity Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Украинский консул Тарас Малышевский подчеркнул, что те, кто стоят за незаконным решением, будут наказаны

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Украинский консул в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский назвал незаконным вынесение российским судом приговора фигурантам дела Хизб ут-Тахрир Энверу Мамутову, Рустему Абильтарову, Ремзи Меметову и Зеври Абсеитову. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Мы считаем это решение незаконным. Мы уверены, что все причастные к этому решению будут наказаны. Украина не оставит без ответа подобные действия. Мы будем работать над тем, чтобы они (крымчане) были освобождены и вернулись домой", – заявил консул.

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Сегодня суд в РФ приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова - к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. 

Защитники арестованных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

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Теги: Россия, Крым, приговор, Хизб ут-Тахрир
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