Дело Хизб ут-Тахрир: консул Украины назвал приговор незаконным

Фото: facebook.com/crimeansolidarity Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Украинский консул в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский назвал незаконным вынесение российским судом приговора фигурантам дела Хизб ут-Тахрир Энверу Мамутову, Рустему Абильтарову, Ремзи Меметову и Зеври Абсеитову. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Мы считаем это решение незаконным. Мы уверены, что все причастные к этому решению будут наказаны. Украина не оставит без ответа подобные действия. Мы будем работать над тем, чтобы они (крымчане) были освобождены и вернулись домой", – заявил консул.

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Сегодня суд в РФ приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова - к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Защитники арестованных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.