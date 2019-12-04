Дело командира ИГ. Подозреваемого пока не выдали Грузии: документ

Аль Бар Шишани (Цезар Тохосашвили): коллаж - LIGA.net

Подозреваемого в террористической деятельности как командира боевиков Исламского государства Аль Бара Шишани (настоящее имя - Цезар Тохосашвили) пока не экстрадировали в Грузию. Сейчас он находится под арестом. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ в ответ на запрос LIGA.net.

"Шевченковским районным судом города Киева к задержанному в порядке ст. 583 УПК Украины применен временный арест. В настоящее время экстрадиция в Грузию указанного лица не состоялась", – сказали в ГПУ.

15 ноября в результате совместной операции СБУ, МВД Грузии и ЦРУ США в Киевской области задержали "одного из лидеров ИГИЛ". По информации СБУ, речь идет о гражданине Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани", который был амиром джамаата Ахадун Ахат в сирийской провинции Латакия.

27 октября в ходе рейда спецназа США погиб лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади.

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