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Дело командира ИГ. Подозреваемого пока не выдали Грузии: документ

Дело командира ИГ. Подозреваемого пока не выдали Грузии: документ - Фото
Аль Бар Шишани (Цезар Тохосашвили): коллаж - LIGA.net
04.12.2019, 13:16

Боевика террористической организации ИГ Аль Бара Шишани должны экстрадировать в Грузию, но пока он остается в Киеве

Подозреваемого в террористической деятельности как командира боевиков Исламского государства Аль Бара Шишани (настоящее имя - Цезар Тохосашвили) пока не экстрадировали в Грузию. Сейчас он находится под арестом. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ в ответ на запрос LIGA.net.

"Шевченковским районным судом города Киева к задержанному в порядке ст. 583 УПК Украины применен временный арест. В настоящее время экстрадиция в Грузию указанного лица не состоялась", – сказали в ГПУ.

  • 15 ноября в результате совместной операции СБУ, МВД Грузии и ЦРУ США в Киевской области задержали "одного из лидеров ИГИЛ". По информации СБУ, речь идет о гражданине Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани", который был амиром джамаата Ахадун Ахат в сирийской провинции Латакия.
  • 27 октября в ходе рейда спецназа США погиб лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади.

Читайте также: "ЦРУ подключили за 2 месяца до ареста". Как СБУ задержала командира ИГИЛ под Киевом.

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сбу игил Аль Бар Шишани Цезар Тохосашвили
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