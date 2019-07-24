Дело Маркива. Зеленский поговорил с премьером Италии

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. В частности, речь шла об осужденном в Италии украинском нацгвардейце Виталии Маркиве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ как действенного механизма обеспечения выполнения Москвой Минских договоренностей.

Джузеппе Конте поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах.

Собеседники обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран и межличностных контактов. Зеленский пригласил Конте в Украину.

Лидеры обсудили недавний приговор суда Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

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В Италии украинца Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и приговорили к 24 годам тюрьмы.