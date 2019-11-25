Дело Майдана. О подозрении сообщили бывшему судье

Суд (фото - pixabay.com)

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему судье одного из районных судов Киева по делу о преступлениях против участников Майдана в 2013-2014 гг. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Экс-судью подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению мирных собраний, а также принятии заведомо неправосудных решений об аресте участников протестов.

Досудебное расследование в указанном производстве продолжается.

22 ноября адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за приостановки расследования дел.

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