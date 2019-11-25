Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Майдана. О подозрении сообщили бывшему судье

Дело Майдана. О подозрении сообщили бывшему судье - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
25.11.2019, 18:57

Экс-судью подозревают в принятии заведомо неправосудных решений об аресте участников протестов

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему судье одного из районных судов Киева по делу о преступлениях против участников Майдана в 2013-2014 гг. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Экс-судью подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению мирных собраний, а также принятии заведомо неправосудных решений об аресте участников протестов.

Досудебное расследование в указанном производстве продолжается.

22 ноября адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за приостановки расследования дел.

Читайте также: Рябошапка о реформе ГПУ: Ни одно из дел Майдана не будет потеряно

Напишите нам
суд гпу майдан судья
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 