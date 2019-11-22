Адвокат семей Небесной сотни объявила голодовку: видео

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за приостановки расследования дел. Об этом она заявила в прямом эфире шоу Право на владу на 1+1.

Защитник требует внести поправку в закон о Госбюро расследований, которые позволят возобновить следствие.

"Сейчас, с сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование. С этого дня я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление (в ГБР, - ред.) и не переведут туда этих следователей", - сказала Закревская.

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Видео: Право на владу/Facebook