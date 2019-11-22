Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Евгения Закревская требует внести поправку в закон о Госбюро расследований

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за приостановки расследования дел. Об этом она заявила в прямом эфире шоу Право на владу на 1+1.

Защитник требует внести поправку в закон о Госбюро расследований, которые позволят возобновить следствие.

"Сейчас, с сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование. С этого дня я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление (в ГБР, - ред.) и не переведут туда этих следователей", - сказала Закревская.

Читайте также: Рябошапка о реформе ГПУ: Ни одно из дел Майдана не будет потеряно

Видео: Право на владу/Facebook

Отправить:
Распечатать:
Теги: майдан, голодовка, небесная сотня, евгения закревская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
У Boeing 777 над США загорелся двигатель, крики в салоне: видео
У Boeing 777 над США загорелся двигатель, крики в салоне: видео
Адвокат семей Небесной сотни объявила голодовку: видео
Адвокат семей Небесной сотни объявила голодовку: видео
В Одессе у самолета при посадке отломилось шасси: видео
В Одессе у самолета при посадке отломилось шасси: видео
ТЭК Кабмин установит "страховую" цену газа для населения: что это
Новые ставки за аэрообслуживание - привилегия для "Борисполя"?
Мнение Новые ставки за аэрообслуживание - привилегия для "Борисполя"?
Покупка Мотор Сичи: АМКУ продлил рассмотрение заявки от китайцев
Экономика Покупка Мотор Сичи: АМКУ продлил рассмотрение заявки от китайцев
Популярное
фото/видео
У Boeing 777 над США загорелся двигатель, крики в салоне: видео
У Boeing 777 над США загорелся двигатель, крики в салоне: видео
Адвокат семей Небесной сотни объявила голодовку: видео
Адвокат семей Небесной сотни объявила голодовку: видео 06:33
В Одессе у самолета при посадке отломилось шасси: видео
В Одессе у самолета при посадке отломилось шасси: видео 21.11.19, 23:55
"Это не убийство". Вышел трейлер сериала о мести нацистам: видео
"Это не убийство". Вышел трейлер сериала о мести нацистам: видео 21.11.19, 23:17
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 