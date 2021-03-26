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Дело о создании ЧВК. Суд арестовал внештатного агента НАБУ Шевченко

26.03.2021, 18:04
Дело о создании ЧВК. Суд арестовал внештатного агента НАБУ Шевченко - Фото
Евгений Шевченко (скриншот с видео)

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко, которого вместе с бывшим депутатом Семеном Семенченко подозревают в создании незаконной частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщает корреспондент hromadske из зала суда.

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Срок содержания под стражей — до 24 апреля. Залог — 5 млн грн.

Прокурор просил суд взять Шевченко под стражу без права внесения залога.

Шевченко инкриминируют ч. 2. ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.

Шевченко считает, что получил подозрение от СБУ из-за его роли в скандале о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. 

  • 24 марта СБУ заявила, что внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко и Семенченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия.
  • Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении, заявили в спецслужбе. 
  • В расследовании программы Слідство.Інфо говорится, что организация Донкорп Украина, связанная с Семенченко, выполняла задания "в интересах бизнесмена Игоря Коломойского". 
Вадим Ребрина
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чвк семен семенченко евгений шевченко
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