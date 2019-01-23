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23.01.2019, 10:41

Завтра Януковичу огласят приговор по делу о госизмене

Завтра Януковичу огласят приговор по делу о госизмене - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

В Оболонском суде сообщили, что провозглашение приговора состоится 24 января в 09:00

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Завтра, 24 января, Оболонский районный суд Киева огласит приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Януковича обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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"24 января в 09:00 в помещении суда состоится провозглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины", - отмечается в сообщении.

19 ноября 2018 года Оболонский суд разрешил Януковичу выступить с последним словом с больничной кровати. Тогда же судья Владислав Девятко обвинил адвокатов в откровенной лжи из-за того, что они заявили о невозможности Януковича встать с кровати, а в справке было ни одного слова о травме позвоночника. 

18 ноября 2018 года LIGA.net сообщили в Институте скорой помощи имени Склифосовского в Москве, что в пятницу, 16 ноября Януковича госпитализировали. Позже его перевезли в одну из частных клиник. РосСМИ писали, что он получил травму во время игры в теннис.

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Теги: приговор, виктор янукович, Оболонский суд
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