UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Флот России в Крыму. СБУ вызвала на допрос Бойко, Палицу и еще трех нардепов

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 14:04
Флот России в Крыму. СБУ вызвала на допрос Бойко, Палицу и еще трех нардепов - Фото
Юрий Бойко (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

В Службу безопасности Украины вызвали пятерых нардепов по делу о харьковских соглашениях, которыми в 2010-м был продлен срок пребывания в Крыму Черноморского флота РФ до 2042 года. В списке вызванных есть один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко и член группы За будущее Игорь Палица, сообщил LIGA.net пресс-секретарь СБУ Артем Дехтятренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в рамках дела о харьковских соглашениях на допрос в СБУ были вызваны:

Палица и Дмитрий Шпенов (внефракционный) – на 19 июля;

Виталий Борт и Сергей Ларин (оба – ОПЗЖ) – на 20 июля;

Бойко – на 21 июля.

Дехтяренко отметил, что депутатов вызывали через Аппарат Верховной Рады. Повестки также опубликованы на сайте СБУ:

Читайте также: СБУ обыскала печерские холмы – от Рады до Кабмина. Кого накажут за харьковские соглашения

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым сбу черноморский флот рф юрий бойко сергей ларин игорь палица ОПЗЖ Дмитрий Шпенов виталий борт За будущее харьковские соглашения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 