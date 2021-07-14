Флот России в Крыму. СБУ вызвала на допрос Бойко, Палицу и еще трех нардепов

В Службу безопасности Украины вызвали пятерых нардепов по делу о харьковских соглашениях, которыми в 2010-м был продлен срок пребывания в Крыму Черноморского флота РФ до 2042 года. В списке вызванных есть один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко и член группы За будущее Игорь Палица, сообщил LIGA.net пресс-секретарь СБУ Артем Дехтятренко.

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По его словам, в рамках дела о харьковских соглашениях на допрос в СБУ были вызваны:

Палица и Дмитрий Шпенов (внефракционный) – на 19 июля;

Виталий Борт и Сергей Ларин (оба – ОПЗЖ) – на 20 июля;

Бойко – на 21 июля.

Дехтяренко отметил, что депутатов вызывали через Аппарат Верховной Рады. Повестки также опубликованы на сайте СБУ:

21 марта 2010 года были подписаны Харьковские соглашения: в обмен на продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года Россия обещала пересмотреть цену на газ.

В 2018 году бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что Россия начала готовиться к оккупации Крыма задолго до вторжения весной 2014-го, а харьковские соглашения были одним из элементов такой подготовки.

11 марта 2021-го на заседании СНБО поручили СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. 12 марта СБУ открыла дело о продлении пребывании в Украине Черноморского флота РФ.

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Марк Сировой

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