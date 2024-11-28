Дело о хищении $10 млн на форме для ВСУ. Подозрение получил экс-зять Кучмы – РБК-Украина
Разоблачена схема хищения $10 млн при закупке формы для Вооруженных Сил Украины в 2022 году, к которой причастны бывший советник экс-замминистра обороны, экснардеп и его сын. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о бизнесмене Романе Балыкине (владельце группы компаний АТЛ), бывшем нардепе Игоре Франчуке и его сыне Ярославе Франчуке.
Правоохранители выяснили, что троица также привлекла к своей схеме иностранца, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности во Франции, Испании и других странах.
По данным материалов дела, иностранец от имени подконтрольной компании договорился с турецким текстильным холдингом по производству более миллиона комплектов военной формы. Для этого он использовал связи с украинскими чиновниками и политиками.
Сумма договора – $25,6 млн. Однако эта компания заключила договор с Минобороны по завышенной цене – на сумму свыше $35 млн. Разницу, как сообщает ОГП, участники схемы планировали распределить между собой.
Турецкая сторона получила $10 млн аванса, выполнила заказ и доставила форму в Украину. Однако остаток в $15,6 млн так и не получил – иностранец перестал выходить на связь. Как отмечают в ОГП, участники схемы тратили средства на собственные нужды.
Правоохранители провели 38 обысков по месту жительства фигурантов и изъяли документы, технику и другие доказательства их противоправной деятельности.
Трем украинцам сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
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