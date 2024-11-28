Справа про розкрадання $10 млн на формі для ЗСУ. Підозру отримав ексзять Кучми – РБК-Україна

За даними слідства, учасники схеми залучили також іноземця до своїх справ

Фігурант справи (Фото: Офіс генпрокурора)

Викрито схему розкрадання $10 млн при закупівлі форми для Збройних Сил України у 2022 році, до якої причетні колишній радник ексзаступника міністра оборони, екснардеп та його син. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про бізнесмена Романа Баликіна (власника групи компаній АТЛ), колишнього нардепа Ігоря Франчука і його сина Ярослава Франчука.

Довідка. Ігор Франчук – доктор наук державного управління, експерт з питань енергетики та народний депутат II, III та IV скликань. Був одружений на донці Ігор Франчук – доктор наук державного управління, експерт з питань енергетики та народний депутат II, III та IV скликань. Був одружений на донці Леоніда Кучми Олені Пінчук, мають спільного сина Романа (1991 рік народження). Подружжя розірвало шлюб у 1997 році.

Правоохоронці з'ясували, що трійця також залучила до своєї схеми іноземця, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії та інших країнах.

За даними матеріалів справи, іноземець від імені підконтрольної компанії домовився з турецьким текстильним холдингом щодо виробництва понад мільйона комплектів військової форми. Для цього він використав зв’язки з українськими чиновниками та політиками.

Сума договору – $25,6 млн. Однак ця компанія уклала договір з Міноборони за завищеною ціною – на суму понад $35 млн. Різницю, як повідомляє ОГП, учасники схеми планували розподілити між собою.

Турецька сторона отримала $10 млн авансу виконала замовлення та доставила форму до України. Однак залишок в $15,6 млн так і не отримала – іноземець перестав виходити на зв'язок. Як зазначають в ОГП, учасники схеми кошти витрачали на власні потреби.

Правоохоронці провели 38 обшуків за місцем проживання фігурантів та вилучили документи, техніку та інші докази їх протиправної діяльності.

Трьом українцям повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.