Військові скаржаться на браковані мінометні міни. Міноборони каже, що вже розслідує

120-мм мінометні міни (Фото: Укроборонпром)

Міністерство оборони повідомило, що три тижні розслідує причини нештатного спрацювання 120-мм мінометних мін. До цього низка українських журналістів та медіа писали про скарги військових, публікуючи відео, на яких міни або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

20 листопада журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, на якому боєць ЗСУ намагається використати 120-мм міну виробництва вітчизняного Укроборонпрому, але безрезультатно.

"Це серйозна системна проблема, велика кількість мін виробництва Укроборонпрому, які поставлені за державні гроші, приходять незадовільної якості", – писав медійник.

Подібний сюжет виходив також у ТСН.

"Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони нічого не робить чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ", – відповіли у пресслужбі оборонного відомства 26 листопада.

Міноборони тимчасово припинило використання та видавання певних партій боєприпасів через випадки несправностей. Усі підозрілі боєприпаси вилучено для перевірки, а замість них будуть використані міни імпортного виробництва.

Попереднє розслідування показало, що проблеми могли виникнути через неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання, які пошкодили боєприпаси. Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження.

Міноборони зазначило, що замовником боєприпасів є воно, але виконавцем державного замовлення виступає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, планують посилити контроль якості на всіх етапах — від виробництва до зберігання та доставлення на фронт. Також перевірять міни інших калібрів, щоб переконатися в їх відповідності стандартам якості.