Военные жалуются на бракованные минометные мины. Минобороны говорит, что уже расследует

120-мм минометные мины (Фото: Укроборонпром)

Министерство обороны сообщило, что три недели расследует причины нештатного срабатывания 120-мм минометных мин. До этого ряд украинских журналистов и медиа писали о жалобах военных, публикуя видео, на которых мины либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.

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20 ноября журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором боец ВСУ пытается использовать 120-мм мину производства отечественного Укроборонпрома, но безрезультатно.

"Это серьезная системная проблема, большое количество мин производства Укроборонпрома, которые поставлены за государственные деньги, приходят в неудовлетворительном качестве", – писал медийщик.

Подобный сюжет выходил также в ТСН.

"Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны ничего не делает или не реагирует на поступающую от военных информацию или появляющуюся, в частности, в СМИ", – ответили в пресс-службе оборонного ведомства 26 ноября.

Минобороны временно прекратило использование и выдачу определенных партий боеприпасов из-за неисправностей. Все подозрительные боеприпасы изъяты для проверки, вместо них будут использованы мины импортного производства.

Предварительное расследование показало, что проблемы могли возникнуть из-за некачественных пороховых зарядов или нарушений условий хранения, которые повредили боеприпасы. Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство.

Минобороны отметило, что заказчиком боеприпасов является оно, но исполнителем государственного заказа выступает министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, планируется усилить контроль качества на всех этапах – от производства до хранения и доставки на фронт. Также проверят мины других калибров, чтобы убедиться в их соответствии стандартам качества.