Дело о создании ЧВК. Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности выйти под залог

Сегодня, 26 марта, Печерский райсуд Киев избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая без возможности выйти под залог бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого вместе с внештатным агентом НАБУ Евгением Шевченко подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает Граты из зала суда.

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Как отмечается, суд удовлетворил требование прокуратуры, которая считает, что последние два дня Семенченко скрывался от следствия, а значит существует риск, что он будет скрываться и далее.

Сторона обвинения предполагает, что Семенченко, "учитывая его широкие связи, может уничтожить доказательства, влиять на свидетелей и как руководитель незаконного военизированного формирования давать указания другим подозреваемым, в том числе и потенциальным".

Защита заявила, что намерена обжаловать решение суда, а в материалах дела нет доказательств незаконной деятельности Семенченко.

Семенченко заявил о своей невиновности и просил не арестовывать его. Он также отрицает, что скрывался от следствия, и заявил, что пришел на допрос в СБУ самостоятельно.

"Считаю, что это дело – провокация российских спецслужб, которые ввели в заблуждение СБУ", – заявил он в суде.

Семенченко заявил, что он не является бенефициаром и не руководит охранной компанией Донкорп Украина. Он добавил, что гордится знакомством с организаторами, которые создали компанию с важной социальной миссией — трудоустройство ветеранов.

Сообщается, что с предложением взять Семенченко на поруки выступили правозащитник и народный депутат прошлых созывов Степан Хмара и комбат батальона ОУН Николай Коханивский.

24 марта СБУ заявила, что Шевченко и Семенченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия.

Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении, заявили в спецслужбе.

В расследовании программы Слідство.Інфо говорится, что организация Донкорп Украина, связанная с Семенченко, выполняла задания "в интересах бизнесмена Игоря Коломойского".

Ранее сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко.

Наталия Медведева

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