Дело Шеремета. Кривонос - об Антоненко: Не укладывается в голове

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос прокомментировал информацию о том, что ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал в Facebook.
"События, что произошли вчера не укладываются в голове. Знаком с Андреем Антоненко с 2017 года. Служили вместе на востоке. Готов общаться со следствием ради проведения объективного расследования, если в этом будет необходимость", - заявил Кривонос.
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