Дело Шеремета. Кривонос - об Антоненко: Не укладывается в голове

Сергей Кривонос (фото - president.gov.ua)

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос прокомментировал информацию о том, что ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал в Facebook.

"События, что произошли вчера не укладываются в голове. Знаком с Андреем Антоненко с 2017 года. Служили вместе на востоке. Готов общаться со следствием ради проведения объективного расследования, если в этом будет необходимость", - заявил Кривонос.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

12 декабря 2019 года правоохранители задержали подозреваемых в деле об убийстве Шеремета.

Ими являются - медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко

По версии следствия, Кузьменко якобы минировала автомобиль Шеремета, а Антоненко якобы участвовал в этом.

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