Дело Шеремета. Следователь получил записи - СБУ

СБУ заявляет, что следователь получил записи с четырех камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, таким образом опровергнув слова министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом пишет Cлідство.Інфо.
"Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов у места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде, без изменения в конфигурации и объеме материалов", - ответила СБУ на запрос Слідства.
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