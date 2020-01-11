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Дело Шеремета. Следователь получил записи - СБУ

Дело Шеремета. Следователь получил записи - СБУ - Фото
Фото: Роман Пилипей/ЕРА
11.01.2020, 11:57

Таким образом СБУ опровергла декабрьское заявление Аваква о том, что данные с четырех камер наблюдения не нашли

СБУ заявляет, что следователь получил записи с четырех камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, таким образом опровергнув слова министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом пишет Cлідство.Інфо.

"Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов у места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде, без изменения в конфигурации и объеме материалов", - ответила СБУ на запрос Слідства.

  • В декабре Аваков в передаче Свобода слова сказал, что полицейские не смогли получить записи с четырех камер наблюдения, расположенных в районе убийства Шеремета. По словам министра, камеры находились в очень удобных местах, были способны записывать очень качественное видео. Полицейские не смогли получить эти камеры - им сказали, что якобы уже передали камеры правоохранительным органам, и теперь это отдельное направление расследования.

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