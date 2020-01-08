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Антоненко о подозрении по делу Шеремета: Это операция ФСБ

Антоненко о подозрении по делу Шеремета: Это операция ФСБ - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
08.01.2020, 17:05

Журналист задал Антоненко вопрос, почему, по его мнению, следствие решило объявить подозрение в этом деле именно ему

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей (Riffmaster) Антоненко допускает, что преследование его по этому делу – "операция ФСБ руками высших должностных лиц страны". Об этом Антоненко рассказал в интервью TheБабелю.

Журналист задал Антоненко вопрос, почему, по его мнению, следствие решило объявить подозрение в этом деле именно ему.

Антоненко ответил, что на этот счет у него "мысли разные".

"1. Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я - известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и вооруженные силы", - сказал подозреваемый.

"Я очень боюсь за жизнь своей семьи, жены и детей. Не исключаю, что могут, как Шеремету, подложить взрывчатку в мою машину. Считаю, что это дело одних и тех же людей. Уверен, что те, кто пытается оболгать и обвинить нас, знают, кто это", - добавил он.

Также Антоненко предполагает, что объявление ему подозрения по делу Шеремета связано с "политической карьерой" главы МВД Арсена Авакова – "любым образом удержаться в должности или получить кресло премьера".

  • 12 декабря по делу Шеремета объявили подозрения военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.
  • Подозреваемые и их адвокаты считают подозрения необоснованными, а доказательства против них – не выдерживающими критики. Антоненко даже подал иск против высшего руководства страны за то, что они "опорочили его репутацию".

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фсб подозрение Павел Шеремет андрей антоненко
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