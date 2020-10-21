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Дело Шеремета. Суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и топ-силовиков

21.10.2020, 18:24
Дело Шеремета. Суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и топ-силовиков - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Суд считает, что президент Зеленский, глава МВД Аваков, экс-генпрокурор Рябошапка и другие чиновники не являются непосредственными свидетелями

Шевченковский райсуд Киева отказался привлекать президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и других топ-чиновников силовых ведомств как свидетелей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее ходатайство стороны защиты отклонила судья Оксана Голуб.

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Помимо Зеленского и Авакова, сторона защиты просила привлечь как свидетелей заместителя главы МВД Антона Геращенко, бывших генпрокуроров Руслана Рябошапку и Юрия Луценко, а также зама главы Нацполиции Евгения Коваля. 

Сторона защиты заявила, что им могут быть известны обстоятельства дела. Прокурор же  настаивал, что эти люди не являются непосредственными свидетелями.

Судья отклонила ходатайство защиты и также заявила, что эти лица "не были непосредственно свидетелями обстоятельств, которые подлежат доказыванию в уголовном деле". По ее мнению, они не являются свидетелями в понимании ст. 65 Уголовного процессуального кодекса.

В то же время Голуб добавила, что вопрос привлечения к процессу других свидетелей (следователей, понятых) будет определяться "после исследования письменных материалов".

  • 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом, личности подозреваемых в его убийстве.
  • В декабре 2019-го МВД на пресс-конференции объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности Аваков, Зеленский и Рябошапка.
  • Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных. 

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Марк Сировой
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