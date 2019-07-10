Дематюкация: в комитете Рады приняли решение по законопроекту

Ольга Богомолец (фото - LIGA.net)

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики проголосовал за направление на доработку законопроекта о противодействии сквернословию (о дематюкации языка). Об этом сообщает Радио Свобода.

На заседании комитета автор законопроекта, народный депутат от БПП Ольга Богомолец выступила за его доработку.

Кроме того, на заседании члены комитета отметили, что действующий парламента не успеет рассмотреть этот законопроект.

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2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Инициатором законопроекта выступила Богомолец. Законодательная инициатива касается публичных лиц и СМИ и не затрагивает сферу личной жизни людей. Документом предусмотрены административные штрафы за нецензурную лексику. Средства, которые будут поступать в бюджет по выплате штрафов, предлагается отдавать Украинскому культурному фонду - на развитие украинской культуры и языка.