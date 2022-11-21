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День ДШВ. Зеленский рассказал, в каких боях отличились украинские бригады десантников

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 23:04
День ДШВ. Зеленский рассказал, в каких боях отличились украинские бригады десантников - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеобращении поздравил украинских десантников с Днем Десантно-штурмовых войск, который отмечается ежегодно 21 ноября, и рассказал, в каких боях и на каких направлениях отличились бригады ДШВ.

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Видеообращение Зеленский записал в футболке, подаренной ему десантниками.

"Парни передали и попросили надеть. Я – с удовольствием", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что День ДШВ – это праздник 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 81-й отдельной аэромобильной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые отличились при освобождении Харьковской области и других территорий.

Также это день 46-й отдельной аэромобильной бригады, участвовавшей в освобождении Херсона и оккупированных территорий левобережной Украины.

Это день 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая, как подчеркнул Зеленский, "чрезвычайно храбро защищает наше государство в Луганской и Донецкой областях".

День ДШВ – это день подразделений 132-го отдельного разведывательного батальона, участвовавшего в освобождении Житомирской и Киевской областей вместе с другими подразделениями ДШВ.

Это также день бойцов 148-го отдельного артиллерийского дивизиона, которые каждый день "метко минусуют врага на самых угрожающих участках фронта", сказал президент.

Это день 71-й отдельной егерской бригады, которая стала частью Десантно-штурмовых войск недавно, но уже хорошо себя зарекомендовала, отметил Зеленский.

"Наши Десантно-штурмовые войска, как и все Силы обороны Украины, платят очень высокую цену за то, чтобы наш народ сохранил свою свободу. Тысячи украинцев и украинок погибли в боях за наше государство. Мы должны всегда их помнить. Должны всегда уважать их отвагу и самопожертвование", – сказал глава государства.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, ранее сегодня Зеленский вручил высокие награды военнослужащим и гражданским по случаю Дня ДШВ и Дня достоинства и свободы.

День ДШВ. Зеленский рассказал, в каких боях отличились украинские бригады десантников

Смотрите также: "Это увидели союзники и враги". Как выстояла – и как победит Украина: обращение Зеленского

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ДШВ война десант
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