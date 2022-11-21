Президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября и был установлен в 2014 году указом его предшественника Петра Порошенко.

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В ролике, где он пересказывает, через что прошли украинцы за последний год – и не сломались, хотя мало кто верил в них перед полномасштабным вторжением России и в его первые дни и недели, показаны кадры сплоченности народа и то, что увидели и пережили люди за эти девять месяцев.

"И в каждом селе варили борщи в банках и закрывали тушенку на фронт, потому что мы сгорели бы от стыда, если бы наши воины ели просроченные пайки, как орки", – сказал Зеленский в одном эпизоде.

Глава государства заверил, что невзирая ни на что – трагедии, боль, холод, разрушения, блекауты и так далее, – "мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим".

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"Да, мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", — заверил президент.

Євген Пилипенко

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