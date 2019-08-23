День независимости. Поздравления Елизаветы II, Трампа и Макрона

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Поздравления по случаю 28-й годовщины независимости Украины от лидеров разных стран приходят на адрес президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Королева Великобритании Елизавета II написала президенту Владимиру Зеленскому: "С большой радостью посылаю вашему превосходительству свои поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народа Украины в грядущие годы"

Президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений", - написал президент США.

Французский президент Эмманюэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках нормандского формата и в переговорах с Россией", - отметил президент Франции.

"Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украину вернется мир", - добавил Макрона.

В пресс-службе президента сообщают, что поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.

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