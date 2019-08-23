Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

День независимости. Поздравления Елизаветы II, Трампа и Макрона

День независимости. Поздравления Елизаветы II, Трампа и Макрона - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.08.2019, 21:51

Поздравления приходят на адрес президента

Поздравления по случаю 28-й годовщины независимости Украины от лидеров разных стран приходят на адрес президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Королева Великобритании Елизавета II написала президенту Владимиру Зеленскому: "С большой радостью посылаю вашему превосходительству свои поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народа Украины в грядущие годы"

Президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений", - написал президент США.

Французский президент Эмманюэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках нормандского формата и в переговорах с Россией", - отметил президент Франции.

"Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украину вернется мир", - добавил Макрона.

В пресс-службе президента сообщают, что поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.

Читайте также: "Слава Украине!" Борис Джонсон поздравил украинцев: видео

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп елизавета II эмманюэль макрон праздник день независимости
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 