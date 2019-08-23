День независимости. Синоптики рассказали, какой будет погода

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В большинстве областей сегодня ожидается сухая погода, лишь вблизи Карпат и на северо-востоке, Сумская, Харьковская область, вероятны локальные грозовые дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, температура воздуха на западе и cевере ожидается комфортной + 24, + 28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На юге и востоке, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, продлится жара до + 30, + 35 градусов.

"Ветер будет порывистый, до сильного", - уточнила Диденко.

В Киеве 23 августа - солнечно и тепло, около +25 градусов.

На День независимости температура воздуха прогреется до + 28, +32 градусов. На западе, востоке и юге - дожди. Диденко уточнила, что антициклон будет определять метеоусловия в большинстве областей.

Фото: meteo.gov.ua

Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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