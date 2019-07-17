Денисова предложила РФ отпустить моряков под ее обязательство

Людмила Денисова (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила властям страны-агрессора РФ отпустить пленных украинских моряков под ее личное обязательство с условием участия моряков в предварительном досудебном рассмотрении. Об этом Денисова написала в Facebook.

"Безусловно, остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и если будут договоренности и политическая воля - это произойдет", - написала Денисова.

Она отметила, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или обязательство поручителя.

"Я, как уполномоченный Верховной Рады по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если такое будет", - написала омбудсмен.

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал главу МИД Павла Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним.

Россия предлагала освободить моряков при условии предоставления Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования "в соответствии с российским законодательством". МИД Украины в ответной ноте выразил протест в связи с невыполнением РФ решения Международного трибунала по морскому праву.

Климкин заявил, что российская нота - примитивная ловушка.