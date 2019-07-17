Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 19:29

Денисова предложила РФ отпустить моряков под ее обязательство

Денисова предложила РФ отпустить моряков под ее обязательство - Фото
Людмила Денисова (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

С условием участия украинских военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении в РФ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила властям страны-агрессора РФ отпустить пленных украинских моряков под ее личное обязательство с условием участия моряков в предварительном досудебном рассмотрении. Об этом Денисова написала в Facebook.

"Безусловно, остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и если будут договоренности и политическая воля - это произойдет", - написала Денисова.

Она отметила, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или обязательство поручителя.

"Я, как уполномоченный Верховной Рады по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если такое будет", - написала омбудсмен.

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал главу МИД Павла Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним.

Россия предлагала освободить моряков при условии предоставления Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования "в соответствии с российским законодательством". МИД Украины в ответной ноте выразил протест в связи с невыполнением РФ решения Международного трибунала по морскому праву.

Климкин заявил, что российская нота - примитивная ловушка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Людмила Денисова, омбудсмен, моряки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 