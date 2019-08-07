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Денисова пришла на допрос в Генеральную прокуратуру

Денисова пришла на допрос в Генеральную прокуратуру - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.08.2019, 13:03

Омбудсмен отказалась общаться с журналистами, ее адвокат не знает, почему ее вызвали

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова утром 7 августа пришла на допрос в ГПУ. Об этом сообщает Hromadske.

Денисова отказалась общаться с журналистами. Адвокат омбудсмена Андрей Тарасов отметил, что не знает, почему ее вызвали на допрос.

О том, что Денисову вызвали на допрос в ГПУ, ее адвокат рассказал 31 июля. При этом он отказался сообщить, на какой день назначен допрос, сославшись на то, что "это определенным образом тайна следствия".

Ранее НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках уголовного расследования. Из них следует, что Денисова по требованию главы ОАСК отозвала члена ВККС Андрея Козлова, назначенного по квоте омбудсмена, и предложила на его место Николая Сироша. Вовк назвал материалы фальшивкой.

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Людмила Денисова генеральная прокуратура
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