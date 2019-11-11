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Денисова просит польского омбудсмена защитить Мазура

Денисова просит польского омбудсмена защитить Мазура - Фото
Игорь Мазур (Фото - Ігор Мазур - Facebook)
11.11.2019, 17:35

Украинский омбудсмен считает, что Россия использует Интерпол для гибридной войны

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась с просьбой к польскому коллеге Адаму Боднару с просьбой принять меры для защиты сотрудника секретариата омбудсмена, ветерана АТО Игоря Мазура, и дать правовую оценку действиям России. Об этом она написала в Facebook.

Задержание Мазура произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно при сотрудничестве с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами. Это свидетельствует о том, что Россия злоупотребляет уставом Интерпола, отмечает Денисова. 

Освобожденный на поруки Игорь Мазур не исключает новых задержаний, так как, по его мнению, Интерпол поддался натиску РФ. 

Россия в очередной раз использовала Интерпол для преследования граждан Украины, заявил 9 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Людмила Денисова Игорь Мазур
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