Мазур заявил, что последние два года без проблем ездил в Польшу

Игорь Мазур (Фото - Людмила Денісова - Facebook)

Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека, ветеран АТО Игорь Мазур за последние два года неоднократно пересекал границу с Польшей без каких-либо проблем. Об этом Мазур сообщил вчера в Люблине на совместной с генконсулом Украины пресс-конференции, передает Укринформ.

"Я в Польше был несколько раз и в прошлом, и в позапрошлом году. Ведь с тех пор, как вернулся из ВСУ в запас, я считал, что для нас действительно важнее всего с поляками иметь хорошие отношения, одним фронтом выступать против России - Балто-Черноморский союз такой. Если исходить из того, что Интерпол имел с 2014 года, то я тоже, пожалуй, был в этой базе. Только Интерпол не давал хода", - отметил Мазур.

Он не думает, что "кто-то его сдал". "Скорее всего, Россия последние несколько месяцев начала активно работать на международном уровне. И, к сожалению, как Дания сдалась и разрешила строить "Северный поток-2", так же где-то Интерпол сдался и согласился нас включить в тот черный список", - добавил Мазур.

По словам Мазура, Интерпол согласился с тем, что российский суд может судить справедливо - но, к сожалению, дела украинских политзаключенных свидетельствуют, что это не так.

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