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31.03.2019, 16:44

Денисова: В киевском СИЗО не было списков и бюллетеней - видео

Денисова: В киевском СИЗО не было списков и бюллетеней - видео - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам украинского омбудсмена, в киевском СИЗО голосование вовремя не началось

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила киевское СИЗО для осуществления мониторинга соблюдения избирательных прав граждан и зафиксировала, что выборы там вовремя не начались. Об этом она сообщила в Facebook.

"Нам сообщили, что вся комиссия присутствовала на объекте, мы пришли сюда, а их на объекте нет. Выборы должны были начаться в 08:00, они не начались. Членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет ", - сказала Денисова.

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По состоянию на 15:00 явка на выборах президента Украины составила 45,2%. 

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Теги: Людмила Денисова, выборы-2019
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