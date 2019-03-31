Явка на выборах составила 45% - ЦИК

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По состоянию на 15:00 явка на выборах президента Украины составляет 45,2%. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Больше всего избирателей проголосовали в Полтавской - 47,5%, Сумской - 47,2%, Черниговской - 47%, Житомирской - 46,3%, Днепропетровской области – 48%, Киевской - 46%, Харьковской - 44,6%, Донецкой – 44,5%, Луганской - 44%, Винницкой – 43,2% областях.

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По состоянию на 11:00 явка на выборах президента составляла в Украине 16,08%.

Первыми закончили голосование на выборах президента граждане Украины на заграничном избирательном участке № 900001, которая расположена на территории посольства Украины в Австралии (город Канберра), где явка составила 7,2%.

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