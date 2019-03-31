Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.03.2019, 15:41

Явка на выборах составила 45% - ЦИК

Явка на выборах составила 45% - ЦИК - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным ЦИК, больше всего проголосовали избиратели в Днепропетровской области - 48%

Реклама
Реклама

По состоянию на 15:00 явка на выборах президента Украины составляет 45,2%. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Больше всего избирателей проголосовали в Полтавской - 47,5%, Сумской - 47,2%, Черниговской - 47%, Житомирской - 46,3%, Днепропетровской области – 48%, Киевской - 46%, Харьковской - 44,6%, Донецкой – 44,5%, Луганской - 44%, Винницкой – 43,2% областях.

Реклама

По состоянию на 11:00 явка на выборах президента составляла в Украине 16,08%.

Первыми закончили голосование на выборах президента граждане Украины на заграничном избирательном участке № 900001, которая расположена на территории посольства Украины в Австралии (город Канберра), где явка составила 7,2%.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: явка, цик, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 