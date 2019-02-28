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28.02.2019, 17:59

Депутат Батькивщины не пришел на допрос в ГБР

Депутат Батькивщины не пришел на допрос в ГБР - Фото
Валерий Дубиль (фото - ba.org.ua)

Дубиля собирались допросить по делу о возможной организации работы технологов из России

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Депутат ВО Батькивщина Валерий Дубиль не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает Hromadske.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что Дубиля должны допросить по делу о возможной организации работы технологов из России для создания сети агитаторов на выборах в Украине.

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В то же время, в ГБР отметили, что с нардепа не снимали неприкосновенность, поэтому он имеет право не прийти на допрос.

Сам Дубиль заявил, что о вызове на допрос узнал от семьи и из СМИ, а официального приглашений или вызова не получал.

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Теги: Батькивщина, гбр, Валерий Дубиль
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