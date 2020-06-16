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Депутат из Батькивщины заявила о сложении полномочий. Причины не объясняет

Депутат из Батькивщины заявила о сложении полномочий. Причины не объясняет - Фото
Ольга Белькова (фото - facebook.com/obelkova)
16.06.2020, 18:24

Вместо Ольги Бельковой, по информации ЦИК, в Раду должен зайти Сергей Евтушок

Народный депутат фракции Батькивщина Ольга Белькова написала заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом она сообщила корреспонденту LIGA.net.

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"Это правда. Причин не комментирую", - ответила Белькова в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о заявлении.

Вместо нее, согласно информации на сайте ЦИК, в Раду должен зайти Сергей Евтушок (№ 25) из города Сарны Ровенской области.

Справка. Сергей Евтушок — член ВО Батькивщина с 2005 года. В 2010-2014 гг был мэром города Сарны. Народный депутат VIII созыва.

11 июня лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат. Он заявил, что его основной целью в политике было привести в Раду профессиональных, порядочных и патриотичных людей. Вакарчук считает, что в большой степени ему это удалось.

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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верховная рада Батькивщина Ольга Белькова сергей евтушок
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