Депутат из Батькивщины заявила о сложении полномочий. Причины не объясняет

Народный депутат фракции Батькивщина Ольга Белькова написала заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом она сообщила корреспонденту LIGA.net.
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"Это правда. Причин не комментирую", - ответила Белькова в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о заявлении.
Вместо нее, согласно информации на сайте ЦИК, в Раду должен зайти Сергей Евтушок (№ 25) из города Сарны Ровенской области.
11 июня лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат. Он заявил, что его основной целью в политике было привести в Раду профессиональных, порядочных и патриотичных людей. Вакарчук считает, что в большой степени ему это удалось.